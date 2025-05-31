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31 мая, 04:59

Политика

Трамп еще не принял решение о поддержке новых санкций в отношении России

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не знает, поддержит ли он законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом американский лидер заявил 30 мая во время общения с журналистами, его слова приводит ТАСС.

Трамп отметил, что еще не видел подготовленный Сенатом Конгресса США новый законопроект об ужесточении санкций против РФ. По его словам, он примет решение только после ознакомления с документом.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что администрация Белого дома может в ближайшее время ввести новые санкции в отношении России. При этом рестрикции не коснутся банков, а будут сосредоточены на других сферах.

Также Трамп заявлял, что "абсолютно точно рассматривает" возможность ужесточить санкции против России. Он оказался недоволен недавним российским массированным ударом по украинским объектам.

Трамп может объявить о новых санкциях уже на этой неделе

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