31 мая, 04:59Политика
Трамп еще не принял решение о поддержке новых санкций в отношении России
Фото: 123RF/palinchak
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не знает, поддержит ли он законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом американский лидер заявил 30 мая во время общения с журналистами, его слова приводит ТАСС.
Трамп отметил, что еще не видел подготовленный Сенатом Конгресса США новый законопроект об ужесточении санкций против РФ. По его словам, он примет решение только после ознакомления с документом.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что администрация Белого дома может в ближайшее время ввести новые санкции в отношении России. При этом рестрикции не коснутся банков, а будут сосредоточены на других сферах.
Также Трамп заявлял, что "абсолютно точно рассматривает" возможность ужесточить санкции против России. Он оказался недоволен недавним российским массированным ударом по украинским объектам.
Трамп может объявить о новых санкциях уже на этой неделе