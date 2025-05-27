WSJ: Трамп может ввести новые антироссийские санкции на этой неделе

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Администрация американского президента Дональда Трампа может ввести новые санкции в отношении России на текущей неделе. При этом рестрикции не коснутся банков, а будут сосредоточены на других сферах, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Wall Street Journal.

Кроме того, по данным издания, США изучают возможность выхода из урегулирования конфликта на Украине при отсутствии прогресса в переговорах. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, в свою очередь, подтвердила приверженность страны мирному урегулированию.

"Трамп ясно дал понять, что хочет видеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров", – отметила она.

Ранее Трамп заявил, что "абсолютно точно рассматривает" возможность ужесточить санкции против России. Он оказался недоволен недавним российским массированным ударом по украинским объектам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал слова Трампа с эмоциональной перегрузкой. Он указал, что Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности России.

При этом Песков подчеркнул, что Москва признательна Вашингтону и лично Трампу за содействие и организацию в запуске переговорного процесса с Украиной.

