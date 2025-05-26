РИА Новости: санкции против России могут стать предметом переговоров с Украиной

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Антироссийские санкции Запада на каком-то этапе могут стать предметом переговоров России и Украины. Об этом РИА Новости заявил дипломатический источник в Анкаре.

По словам собеседника агентства, пока рано делать какие-либо выводы, поскольку все будет зависеть от хода переговорного процесса.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что "абсолютно точно рассматривает" возможность ужесточения антироссийских санкций. Глава Белого дома оказался недоволен массированным ударом ВС РФ по украинским объектам.

Российские военнослужащие нанесли групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, который разрабатывает ракеты и ударные беспилотники. Атака проводилась с помощью высокоточного оружия наземного базирования и дронов.

Помимо промышленных объектов, под ударом оказались позиции ЗРК Patriot и центр радиотехнической разведки.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Недавно появилась информация о том, что вероятной площадкой второго раунда переговоров вновь станет этот турецкий город.