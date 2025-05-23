NLM: Рубио выступает за новые антироссийские санкции

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Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выступает за ужесточение антироссийских санкций, однако американский президент Дональд Трамп против. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на New Lines Magazine.

По словам источников издания, госсекретарь поднимает тему санкций "почти каждый день" и хочет, чтобы конгресс принял законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). При этом ужесточение санкций будет препятствовать попыткам улучшения отношений между США и Россией.

Как отмечают журналисты, сам президент США на данный момент не планирует вводить новые рестрикции.

Ранее СМИ писали, что Трамп может поддержать законопроект об антироссийских санкциях, подготовленный Грэмом. Американский лидер якобы рассматривает такую возможность, если Москва не пойдет на уступки по украинскому вопросу.

В свою очередь, аналитик Ян Прауд заявлял, что Трампу не следует угрожать РФ санкциями. По его мнению, главе США не нужно повторять за действиями экс-главы Белого дома Джо Байдена, который пытался склонить Россию к завершению боевых действий на Украине с помощью санкций.