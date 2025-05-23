Guardian: Трамп разговором с Путиным разрушил санкционный план ЕС

23 мая, 07:14Политика
Фото: ТАСС/ABACA/Douliery Olivier
Президент США Дональд Трамп разговором с Владимиром Путиным разрушил план европейских политиков по новым антироссийским санкциям. Об этом говорится в статье издания The Guardian.
По словам журналистов, лидеры Евросоюза ждали, что Трамп попытается усилить давление на Москву за якобы отказ от перемирия. Однако вместо этого американский лидер после двухчасового разговора с Путиным расхвалил перспективу возобновления торговли с Москвой.
Теперь европейские политики опасаются, что в случае смягчения американских санкций в отношении РФ единство Евросоюза может быть разрушено. К примеру, в июле Венгрия сможет заблокировать продление европейских санкций. Этот шаг может положить конец ограничениям на замороженные активы РФ.
Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. Российский лидер назвал беседу откровенной, содержательной и полезной. Она длилась более двух часов.
Вскоре после беседы президентов РФ и США в правительстве Германии заявили, что европейские страны решили усилить санкционное давление на Россию.
В Европе заявили об опасениях после телефонного разговора Путина и Трампа