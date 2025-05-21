Corriere: Трамп оказался доволен жесткой позицией ЕС в отношении России

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Президент США Дональд Трамп оказался доволен тем, что Евросоюз занял довольно жесткую позицию в отношении России. Об этом говорится в статье газеты Corriere della Sera.

Автор материала подчеркивает, что Трамп продолжает вести активный диалог с Владимиром Путиным, но при этом радуется жестким мерам стран ЕС в отношении Москвы. Отмечается, что американский лидер очень доволен подобным "разделением труда".

Ранее главы МИД ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций, направленный в том числе против 200 танкеров. Ограничения означают запрет на вход в европейские порты, а также на любые транзакции компаний ЕС с этими судами. Кроме того, ЕС уже разрабатывает новые антироссийские санкции.

В свою очередь, Трамп отмечал, что не ужесточает антироссийские санкции, потому что все еще верит в шанс добиться мира на Украине. Глава Белого дома убежден в намерении Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта.