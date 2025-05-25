ТАСС: вероятной площадкой второго раунда переговоров РФ и Украины является Стамбул

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Вероятной площадкой второго раунда прямых переговоров России и Украины является турецкий Стамбул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин, в том числе логистических. Самый вероятный вариант на текущий момент – Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено", – рассказал собеседник агентства.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

По данным СМИ, вторая встреча российской и украинской делегаций планировалась в Ватикане в середине июня, другие же издания сообщали, что переговоры могут пройти в конце мая.

В рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей в Россию уже вернулись 307 военнослужащих. Также 23 мая из плена были освобождены 270 бойцов и 120 гражданских лиц.