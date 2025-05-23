Лавров: легитимность Зеленского будет принципиальна при подписании соглашения с Украиной

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Принципиальным вопросом при подписании мирного соглашения с Украиной будет легитимность ее президента Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

В случае подписания соглашения с теми, чья легитимность под вопросом, сменщики могут усомниться в достигнутой договоренности, объяснил глава МИД. Лавров уточнил, что Владимир Путин уже четко разъяснил оценку степени легитимности Зеленского, а также киевского режима.

Однако Москва все равно не отказывается от переговоров с Киевом, чтобы согласовать принципы, которые будут всех устраивать, подчеркнул министр.

Ранее Лавров сообщал, что украинская сторона подтвердила проведение второго раунда переговоров с Россией по поводу достижения мира на Украине. Глава МИД назвал такое решение позитивным.

Он также подчеркивал, что сроки и место проведения встречи двух стран пока не определены.