FT: ЕК намерена ввести санкции против инфраструктуры "Северных потоков"

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Еврокомиссия (ЕК) 10 июня представит 18-й пакет антироссийских санкций, в который будут включены предложения о запрете использования инфраструктуры газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом со ссылкой на свои источники пишет Financial Times (FT).

По данным СМИ, в очередной пакет санкций против РФ также включат понижение потолка цен на российскую нефть. Предполагается, что цену могут снизить с 60 долларов до 45 долларов за баррель.

В начале июня начал действовать 17-й пакет антироссийских санкций, который коснулся около 200 танкеров. Ограничения в отношении судов означают запрет на вход в европейские порты, а также на любые транзакции компаний ЕС с этими танкерами.

К этим ограничениям частично присоединилась Швейцария. Страна включила в санкционные списки 17 физлиц и 58 организаций, а также 189 судов и 31 предприятие. В санкционный список, в частности, попали: глава "КамАЗа" Сергей Когогин, директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова, гендиректор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников и ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.