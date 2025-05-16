Экономист Бадалов: торговое эмбарго ЕС против России фактически уже существует

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Полное торговое эмбарго Евросоюза против России не станет ударом, так как поставки многих товаров уже давно под санкциями. Об этом Москве 24 рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЕС рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго против РФ. Также власти объединения планируют обсудить самые крупные пошлины в отношении нашей страны.

По мнению Бадалова, ЕС таким образом пытается "развалить российскую экономику", однако сделать это за счет подобных шагов не получится.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Объемы торговли с Евросоюзом уже крайне незначительны, а их продукция попадает к нам в основном по параллельному импорту. И если раньше товарооборот составлял сотни миллиардов евро, то сейчас и нескольких миллиардов не будет. То есть эмбарго, по сути, и так уже существует.

"Возможно, какие-то товары, которые еще ввозятся из ЕС, после полного эмбарго станут дороже, потому что изменятся цепочки доставки. Но даже сложно назвать, что именно это может быть: многое и так уже под санкциями", – подчеркнул эксперт.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, в свою очередь, заявил Москве 24, что эмбарго – это скорее способ политического давления на Россию в контексте переговоров с Украиной в Стамбуле.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Я не очень верю, что ЕС пойдет на его введение, потому что и сам от этого пострадает. Если российскую нефть они еще как-то смогут заменить, то дешевле нашего трубопроводного газа не найдут. В результате получат нагрузку на бюджет.

При этом Масленников уверен, что даже в случае полного эмбарго Россия просто начнет еще активнее развивать торговые отношения с партнерами из дружественных стран.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 17-й пакет санкций ЕС против России коснется 189 танкеров, якобы перевозящих российскую нефть под флагами других стран. Его согласование на уровне глав МИД стран объединения запланировано на 20 мая.

