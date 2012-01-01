Экономист Зайцев: России невыгодно возвращение IKEA

В России разработали условия для иностранных компаний, которые хотят вернуться на отечественный рынок. В частности, зарубежный бизнес могут обязать передать контрольный пакет акций резидентам РФ, а также ограничить в выводе дивидендов. Подробности – в материале Москвы 24.

Вписаться в требования

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Критерии по возвращению иностранного бизнеса разработали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Документ был направлен в правительство и администрацию президента, рассказал РБК глава объединения Александр Шохин. Представители союза предложили ряд ключевых требований:



более 50% акций иностранного агента будут находиться у российских резидентов;

зарубежные компании передадут права собственности на технологии, а также обеспечат российское присутствие во всей "управленческо-производственно-интеллектуальной цепочке";

отсутствие ограничений в поставках оборудования и комплектующих российским партнерам;

отсутствие задолженностей (по налогам и перед российскими компаниями), а также добросовестное поведение – к примеру, за западным агентом не должен числиться факт разрыва в одностороннем порядке контрактов, бенефициаром которых являлась российская сторона;

соблюдение прав работников;

ограничения на продажу активов и вывод дивидендов.

При этом Шохин уточнил, что строгость требований будет ранжироваться в зависимости от уровня развития российских производителей в конкретных отраслях.

Свои предложения также выдвинули Торгово-промышленная палата РФ и "Деловая Россия". В частности, там отметили необходимость введения "инвестиционного взноса" для иностранных компаний. Правительство же, в свою очередь, согласно поручению Владимира Путина, должно разработать критерии до 15 мая.

При этом президент ранее подчеркнул, что допускать обратно на рынок компании будут только в случае, если России это будет выгодно.

Слово – за нами

В целом России выгодно возвращение брендов в сферах, где на текущий момент нет потенциала для импортозамещения и где пока не могут помочь дружественные зарубежные партнеры. Об этом Москве 24 рассказал заведующий сектором международно-экономических исследований Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Александр Зайцев.

"Например, в сегменте передовой микроэлектроники (микрочипы, микропроцессоры) основными производителями являются Южная Корея, Тайвань, Нидерланды, ряд американских компаний, которые не осуществляют в данный момент поставки в Россию. При этом Китай компенсировать пробел не может, так как не имеет таких технологий", – объяснил эксперт.

Также на пользу российской экономике сыграло бы возвращение бизнеса в сфере обслуживания и поставки деталей для гражданских самолетов Boeing и Airbus.





Александр Зайцев заведующий сектором международно-экономических исследований ЦКЕМИ НИУ ВШЭ В то же время, когда ушла та же IKEA, в России появилось множество аналогов, мебель внутри страны стала активнее производиться. Ее возвращение теоретически невыгодно.

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов в беседе с Москвой 24 также указал, что российские компании достаточно удачно смогли заместить многие ниши в сфере услуг. К примеру, отечественный аналог американской сети McDonald's продолжает бизнес не хуже, поэтому в ее возвращении потребности нет.

"А вот с компаниями, торгующими одеждой и обувью, все неоднозначно. С одной стороны, они в значительной степени замещены российскими производителями и компаниями из дружественных стран. С другой, их возвращение могло бы снизить цены на некоторые бренды, которые сейчас поставляются в страну по параллельному импорту", – считает Колганов.

Он также подчеркнул, что возвращение зарубежных агентов в Россию будет зависеть еще и от лоббистских возможностей самих компаний в странах, где они базируются. Пока в силу политических ограничений компании ведут лишь "предварительный зондаж", но конкретных проектов по возвращению пока нет, заключил эксперт.