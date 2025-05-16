Politico: Европа изучает вариант введения полного торгового эмбарго против РФ

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Евросоюз (ЕС) изучает вариант, при котором в отношении России будут введены самые крупные пошлины, а также полноценное торговое эмбарго. Об этом сообщает Politico.

Как выяснили журналисты, данный вопрос планируют поднять на заседании Европейского политического сообщества в Албании, где также будут присутствовать Британия и Украина.

Ввести торговое эмбарго против России могут и Штаты, о чем заявлял ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Говоря об этом, он отметил, что история введения торговых эмбарго "не блестящая".

Однако, по его словам, "если рассуждать в той степени, что Россия трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины, то мы дойдем до точки, в которой де-факто и окажемся в ситуации торгового эмбарго".

При этом до этого Сингх сообщал, что Вашингтон хочет расширить определение финансового содействия в антироссийских санкциях.

