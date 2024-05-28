28 мая, 18:18Политика
США работают над расширением определения финансового содействия в санкциях против РФ
Фото: depositphotos/Aquir014b
Вашингтон хочет расширить определение финансового содействия в антироссийских санкциях. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.
"Мы активно изучаем возможности расширения определения финансового содействия в нашем санкционном режиме, а также масштабов экспортного контроля над продукцией американского происхождения", – передает РИА Новости его слова.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточить санкции против иностранных банков, продолжающих свою работу в России.
Она не стала уточнять, о каких именно банках может идти речь, однако добавила, что ограничительные меры введут только в том случае, если для этого будет причина.
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