Reuters: США пересматривают санкции в отношении алмазов РФ из-за давления индустрии

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США планируют пересмотреть введенные против российских алмазов санкции из-за критики этих ограничений со стороны представителей индустрии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как сказано в сообщении, Вашингтон не стал принимать участия в заседаниях стран G7 по ужесточению контроля за странами, поставляющими алмазы на рынки "Группы семи".

"Мы хотим убедиться, что мы найдем правильный баланс между тем, чтобы причинить вред России, и тем, чтобы обеспечить возможность имплементации мер", – заявил анонимно представитель администрации США.

При этом чиновник уточнил, что Индия, ОАЭ и несколько других африканских государств озвучили обеспокоенность действиями G7, которая также якобы проявляется и у представителей алмазной индустрии в США.

В декабре прошлого года Евросоюз одобрил 12-й пакет санкций против России, в который вошли ограничения на импорт ювелирных алмазов из РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти были готовы к подобному исходу событий, в связи с чем уже были сформированы варианты для обхода санкций.

Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников предупреждал, что Бельгия может остаться без статуса международного центра торговли алмазами после того, как против российских драгоценных камней ввели санкции.

