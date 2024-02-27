Россия развивает новые рынки сбыта алмазов со странами Африки – Минфин РФ

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Российская сторона укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

В ведомстве отметили, что развитие новых рынков сбыта происходит при участии заинтересованных представителей огранки и ритейла Ближнего Востока и Азии.

В декабре прошлого года Евросоюз одобрил 12-й пакет санкций против России, в который вошли ограничения на импорт ювелирных алмазов из РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти были готовы к подобному исходу событий, в связи с чем уже были сформированы варианты для обхода санкций.

Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников предупреждал, что Бельгия может остаться без статуса международного центра торговли алмазами после того, как против российских драгоценных камней ввели санкции.

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