Минфин предложил обязать банки отчитываться об операциях с бриллиантами

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С сентября этого года банки будут обязаны информировать о поступлении и продаже бриллиантов, занося данные в госсистему в сфере контроля за оборотом драгоценностей (ГИИС ДМДК). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект постановления Минфина.

Такая мера необходима из-за возросшего количества операций, проводимых с бриллиантами после отмены НДС на их покупку физлицами в банках. В пресс-службе "Алросы" заявили, что количество сделок с инвестиционными бриллиантами в прошлом году увеличилось в 2,3 раза.

Кроме того, в министерстве считают, что подобная мера поможет улучшить прозрачность и эффективность контроля за оборотом бриллиантов, а также позволит защитить интересы покупателей. Так, россияне смогут оценить подлинность драгоценностей даже тогда, когда один человек продает ранее приобретенный в банке алмаз другому.

На данный момент проект находится на стадии обсуждения, уточнили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что страны G7 ограничат импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. При этом страны G7, предварительно, с 1 марта 2024 года введут постепенные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.



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