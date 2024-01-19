В РФ ювелирные магазины могут обязать ставить стенды для проверки подлинности украшений

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Правительство хочет обязать ювелирные магазины устанавливать стенды для проверки подлинности изделий. Соответствующая инициатива была разработана в Минфине, сообщает газета "Известия".

В проекте постановления правительства говорится, что зачастую люди, планирующие купить украшения, не обладают в полной мере информацией о требованиях законодательства к качеству товара. Это приводит к тому, что они сталкиваются с подменой драгоценностей на бижутерию.

В Федеральной пробирной палате отметили, что планирующиеся нововведения направлены в первую очередь на защиту прав потребителей, а также не повлекут за собой существенных материальных издержек со стороны продавцов.

Вместе с тем в комитете "Деловой России" по драгоценным металлам, камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам заявили, что важные данные о самом изделии и так доступны по коду на бирке: проба, вес, информация о вставке.

Там отметили, что намного полезнее было бы снизить административную и налоговую нагрузку на производителей ювелирных изделий и на торговлю ими.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам подумать о введении маркировки рыбных консервов из-за фальсификата. Такое решение было принято после того, как Генпрокуратура обратила внимание на подделку продуктов.

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