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Западные страны разрушают собственные экономики, вводя санкции против РФ. Об этом заявил депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"ЕС и G7 приняли решение о двенадцатом пакете санкций, на этот раз против российских алмазов. Наши экономики разрушаются, чтобы финансировать бесконечный конфликт", – написал Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти были готовы к тому, что ЕС введет санкции, поэтому уже были разработаны варианты для обхода ограничительных мер.

Кроме того, Россия расширила список представителей структур и стран Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию РФ, в ответ на новый пакет антироссийских санкций.

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