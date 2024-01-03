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Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Париж отменить антироссийские санкции, чтобы восстановить экономику Франции. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Политик отметил, что во Франции произошел резкий крах производства из-за роста цен на энергоносители, который произошел вследствие санкций против РФ. Филиппо также в очередной раз призвал к выходу Франции из Евросоюза.

Ранее представитель Минэкономики ФРГ заявил, что Евросоюз разрабатывает новые пакеты антироссийских санкций. По его словам, система санкций в отношении РФ будет расширяться и совершенствоваться.

До этого глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке сообщил, что российская экономика растет быстрее европейской, несмотря на санкции. В частности, подчеркнул эксперт, промышленное производство в РФ увеличилось на 7,5%.

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