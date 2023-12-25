25 декабря, 21:23Экономика
Российская экономика, несмотря на санкции, растет быстрее европейской – СМИ
Фото: depositphotos/labrador
Российская экономика растет быстрее европейской. Об этом заявил глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке в видеоролике, размещенном на YouTube-канале СМИ.
Эксперт подчеркнул, что промышленное производство в РФ увеличилось на 7,5%. Кроме того, поддержка Владимира Путина в России непоколебима, несмотря на антироссийские санкции, конфликт на Украине и противостояние с западными странами.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что ей сложно комментировать статус "разрушителя года", который ей присвоило издание Politico.
По ее словам, Центробанк вел, ведет и будет вести такую политику, чтобы доходы населения и государства не обесценивались от высокой инфляции. Кроме того, должен быть устойчивым и финансовый сектор, чтобы он сохранял сбережения, а также давал финансовые ресурсы для перестройки экономики.
Ранее зарубежное издание поставило Набиуллину в ранг "главного разрушителя года". Свое решение газета объяснила денежно-кредитной политикой Банка России, благодаря которой государство не ощутило последствий от антироссийских санкций.
Уровень бедности в России в 2023 году будет на историческом уровне, уверен Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что формирование экономики квалифицированных кадров и высоких зарплат является ключом к преодолению бедности.
Путин заявил, что у экономики РФ достаточный запас прочности
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