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Российская экономика растет быстрее европейской. Об этом заявил глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке в видеоролике, размещенном на YouTube-канале СМИ.

Эксперт подчеркнул, что промышленное производство в РФ увеличилось на 7,5%. Кроме того, поддержка Владимира Путина в России непоколебима, несмотря на антироссийские санкции, конфликт на Украине и противостояние с западными странами.



Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что ей сложно комментировать статус "разрушителя года", который ей присвоило издание Politico.

По ее словам, Центробанк вел, ведет и будет вести такую политику, чтобы доходы населения и государства не обесценивались от высокой инфляции. Кроме того, должен быть устойчивым и финансовый сектор, чтобы он сохранял сбережения, а также давал финансовые ресурсы для перестройки экономики.

Ранее зарубежное издание поставило Набиуллину в ранг "главного разрушителя года". Свое решение газета объяснила денежно-кредитной политикой Банка России, благодаря которой государство не ощутило последствий от антироссийских санкций.

Уровень бедности в России в 2023 году будет на историческом уровне, уверен Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что формирование экономики квалифицированных кадров и высоких зарплат является ключом к преодолению бедности.

Путин заявил, что у экономики РФ достаточный запас прочности