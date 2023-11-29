Газета Politico назвала Эльвиру Набиуллину главным разрушителем года

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Издание Politico посчитало, что глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина является главным разрушителем года. Об этом сообщает телеканал "360".

Газета провела мероприятие в Брюсселе. Там СМИ назвало имена самых влиятельных персон за этот год по категориям "Деятели", "Мечтатели" и "Разрушители".

Свое решение внести Набиуллину в последнюю категорю газета объяснила денежно-кредитной политикой Банка России, благодаря которой государство не ощутило последствий от антироссийских санкций.

На втором месте в категории "Разрушители" оказался каталонский журналист Карлес Пучдемон, на третьем – глава правительства Венгрии Виктор Орбан, а на четвертом – министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Ранее Набиуллина предложила устанавливать ставки по ипотеке в зависимости от региона, где выдается подобный кредит. По ее словам, регулятор выступает за адресность ипотеки, а также не против льготных программ. Уровень доходов населения может быть одним из критериев по установлению ставки, уточнила она.



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