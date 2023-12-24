Володин заявил, что США утратили экономическое лидерство

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Американская сторона утратила экономическое лидерство, все попытки США его вернуть посредством развязывания конфликтов, торговых и санкционных войн не принесли результата. Об этом председатель российской Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

Почти последним рычагом у Вашингтона остался доллар, который Штаты используют для политической борьбы, отметил он.

"В США, осознав, что антироссийские незаконные санкции неэффективны, в истерике угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение. Совершенно очевидно, что такие угрозы доверия к Штатам и их валюте не добавят", – отметил Володин.

По его словам, американский лидер Джо Байден лишает США последнего преимущества. Россия, в свою очередь, начала переходить на расчеты в национальных валютах с другими странами, уточнил спикер ГД. На начало 2022 года доля валют недружественных государств достигала 96%, но уже сейчас она сократилась до 24%, поделился Володин.

Ранее стало известно, что товарооборот Москвы и Нью-Дели достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов с начала года. Российская сторона является четвертым крупнейшим партнером государства в Южной Азии, уточнили в таможне Индии.

Товарооборот РФ и КНР может достигнуть 220 млрд долларов по итогам 2023 года – СМИ