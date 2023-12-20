01:48Политика
Американский журналист назвал Путина геополитическим победителем года
Фото: kremlin.ru
Обозреватель издания The Wall Street Journal Джеральд Бейкер назвал Владимира Путина геополитическим победителем года. Об этом журналист написал в своей статье.
По словам Бейкера, российский президент добился успеха в этом году, так как украинское контрнаступление оказалось неудачным, а экономика РФ выдержала западные санкции.
Позиция европейских стран, в свою очередь, начинает ослабевать, как и поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов, добавил обозреватель.
Ранее журнал Time включил Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание "человек года". Про российского президента говорится, что в этом году он столкнулся с угрозой из-за мятежа группы "Вагнер", но в итоге укрепил свои позиции.
До этого Time признавал Путина человеком года в 2007 году, а также не раз включал в списки ста наиболее влиятельных персон.
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