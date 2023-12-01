Редакция Bild уволила корреспондента за участие в написании книги о России

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Старшего корреспондента издания Bild Юргена Гельфрихта отстранили от работы в редакции по причине его соавторства в книге "Научиться любить Россию". Об этом заявила сама газета.

Вторым автором книги был экс-руководитель Дрезденского театра оперы и балета Ханс-Йоахим Фрей. Предисловие к российскому изданию составил Владимир Путин, а к немецкому – помощник главы государства Владимир Мединский. В последней редакции экс-министр культуры РФ раскритиковал поверхностные представления о России, которые распространяются на Западе и в Европе, а также уточнил, что они имеют пропагандистский характер.

В издании также сообщили, что корреспондент не предупредил редакцию о своем участии в составлении материала для книги "Научиться любить Россию".

"Такому мировоззрению нет места в таком издании, как Bild, репортеры которого уже около 10 лет интенсивно публикуют репортажи о российской агрессии в Украине", – добавили в издании.

Ранее журналист, телеведущий ВГТРК и канала "Соловьев LIVE" Владимир Соловьев заявил, что уволил политолога Евгения Сатановского за слова, сказанные в отношении замглавы МИД РФ Михаила Богданова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Так, Сатановский в ходе беседы с израильским журналистом на YouTube-канале Соловьева прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Во время беседы политолог оскорбил как дипломатов, так и российское министерство иностранных дел.



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