Соловьев уволил Сатановского после слов, сказанных о Богданове и Захаровой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Журналист, телеведущий ВГТРК и канала "Соловьев LIVE" Владимир Соловьев заявил в своем телеграм-канале, что уволил политолога Евгения Сатановского за слова, сказанные в отношении замглавы МИД РФ Михаила Богданова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Я хотел бы принести извинения министерству иностранных дел РФ, уполномоченным послам, господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским", – отметил Соловьев.

По словам журналиста, некоторое время назад Сатановский в ходе беседы с израильским журналистом на его YouTube-канале прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Во время беседы политолог оскорбил как дипломатов, так и российское министерство иностранных дел.

В свою очередь, министерство иностранных дел России в своем телеграм-канале опубликовало ответ, в котором заявило, что Соловьеву точно не за что извиняться.

"А то, что Вы взяли на себя вину другого человека, еще раз свидетельствует о Ваших человеческих качествах. Работаем", – добавили в МИД.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны"

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,1 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля.



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