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28 декабря, 14:20

Политика

В Минэке ФРГ заявили о подготовке ЕС новых пакетов санкций против РФ

Фото: 123RF/valentinivantsov

Евросоюз разрабатывает новые пакеты антироссийских санкций. Об этом сообщил представитель Минэкономики ФРГ.

"Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты", – приводит его слова ТАСС.

По словам представителя немецкого ведомства, система санкций в отношении РФ будет расширяться и совершенствоваться. План действий ЕС предполагает введение возможностей, при которых попытки обхода рестрикций будут обнаруживаться и пресекаться.

До этого о подготовке новых пакетов санкций в отношении России заявили в Чехии. Евродепутат от страны Томаш Здеховски заявил, что ЕС работает сразу над 13-м и 14-м пакетами рестрикций.

"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков

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Сюжет: Санкции
политика
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