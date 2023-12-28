В Минэке ФРГ заявили о подготовке ЕС новых пакетов санкций против РФ

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Евросоюз разрабатывает новые пакеты антироссийских санкций. Об этом сообщил представитель Минэкономики ФРГ.

"Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты", – приводит его слова ТАСС.

По словам представителя немецкого ведомства, система санкций в отношении РФ будет расширяться и совершенствоваться. План действий ЕС предполагает введение возможностей, при которых попытки обхода рестрикций будут обнаруживаться и пресекаться.

До этого о подготовке новых пакетов санкций в отношении России заявили в Чехии. Евродепутат от страны Томаш Здеховски заявил, что ЕС работает сразу над 13-м и 14-м пакетами рестрикций.



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