В Евросоюзе уже готовят 13-й и 14-й пакеты антироссийских санкций

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В Евросоюзе уже готовятся 13-й и 14-й пакеты санкций против России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова евродепутата от Чехии Томаша Здеховски.

При этом, по его мнению, разработка новых ограничительных мер займет много времени.

Как сообщил газете официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри, ЕК планирует и дальше поддерживать введение новых антироссийских санкций. Однако он отказался подтверждать информацию о разработках новых мер.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти были готовы к тому, что ЕС введет санкции, поэтому уже были разработаны варианты для обхода ограничительных мер.

Кроме того, Россия расширила список представителей структур и стран Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию РФ, в ответ на новый пакет антироссийских санкций.

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