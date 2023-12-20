Евросоюз не отменит санкции против РФ после завершения СВО – СМИ

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Евросоюз не отменит санкции против России даже в случае полного завершения боевых действий на Украине и подписания мирного соглашения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

Он добавил, что даже если отмена санкций станет частью соглашения о мире, выполнить это обязательство будет крайне сложно, поскольку проблема заложена в самой процедуре принятия санкционных решений.

Так, для любого решения касательно санкций – введение, отмена или облегчение – в Совете Евросоюза должно быть принято единогласное решение. И если хотя бы одна из 27 стран ЕС не поддержит отмену санкций под каким-либо предлогом, то этот вопрос будет отложен на неограниченное количество времени.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти были готовы к тому, что ЕС введет санкции, поэтому уже были разработаны варианты для обхода ограничительных мер.

Общее число введенных санкций достигло 18 772, уточнил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

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