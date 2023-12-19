Медведев поблагодарил ЕС за рост российской экономики

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российской экономики, комментируя в соцсети X вступление в силу 12-го пакета санкций против России.

По его словам, валовый внутренний продукт (ВВП) РФ растет на фоне того, как европейская экономика скатывается в рецессию.

"ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% – во втором. ЕС, спасибо за рост!" – написал он.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти были готовы к тому, что ЕС введет санкции, поэтому уже были разработаны варианты для обхода ограничительных мер.

Общее число введенных санкций достигло 18 772, уточнил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

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