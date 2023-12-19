МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из санкций против РФ с начала СВО

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МИД Финляндии с начала спецоперации на Украине выдал 200 разрешений на исключение из антироссийских санкций. Об этом сообщила руководитель отдела санкций МИД Финляндии Пия Сариваара.

По ее словам, всего в министерство было подано более 500 запросов об исключениях.

"Как правило, речь идет о запросах по поводу персональных санкций – <...> разрешений на перевод средств", – цитирует ее Yle.

Подобное разрешение позволяет лицам, находящимся под санкциями, совершать платежи, связанные с недвижимостью, замороженными средствами.

Накануне Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Им, помимо прочего, вводятся ограничения на импорт изделий из алюминия, в том числе на проволоку, фольгу и трубы.

В МИД РФ, комментируя новые ограничения со стороны европейских стран, пообещали ответить на них соответствующим образом.

