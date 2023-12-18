Евросоюз включил в санкционный список сына Медведева

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Евросоюз включил в новый список персональных санкций сына председателя фракции "Единая Россия" Дмитрия Медведева Илью. Всего под ограничительные меры подпали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. Об этом сообщается на сайте ЕС.

В Евросоюзе отметили, что Илья Медведев занимается организацией предоставления цифровых услуг в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Таким образом, считают в ЕС, он поддерживает политику, "угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Также в новый санкционный список были включены глава республики Алтай Олег Хорохордин и глава Башкирии Радий Хабиров.

18 декабря Европейский союз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ. В рамках нового пакета ограничений ЕС внес в черный список 29 компаний и ряд физических лиц.

Кроме того, Евросоюз впервые принял решение оставлять в силе санкционные ограничения против россиян посмертно. Благодаря этому объединение хочет исключить риски финансирования спецоперации на Украине.

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