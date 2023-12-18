ЕС запретил россиянам занимать руководящие посты в европейских компаниях

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Евросоюз (ЕС) запретил гражданам РФ занимать руководящие должности в европейских компаниях, которые связаны с криптовалютами. Об этом следует из заявления совета ЕС, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций в отношении РФ. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из России. Кроме того, в черный список попали 29 компаний и ряд физических лиц.

Помимо этого, ЕС смягчил ограничения в отношении туристов из РФ на ввоз в страны сообщества предметов личного пользования. Речь идет о предметах гигиены и одежде. Кроме того, разрешен въезд из России машин европейских граждан и автомобилей с дипломатическими номерами.

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