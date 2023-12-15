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Великобритания ввела санкции в отношении российского Новикомбанка, являющегося опорным для госкорпорации "Ростех". Об этом сообщается на сайте британского МИД.

Также в отношении 27 российских банков, уже находящихся под британскими рестрикциями, ввели дополнительное ограничение – "запрет на корреспондентские отношения и обработку платежей".

Оно распространяется на такие кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк, банк "Россия" и другие. При этом не уточняется, что означает для них введенное ужесточение, учитывая, что они уже включены в черный список.



Ранее сообщалось, что Соединенное Королевство сохранит антироссийские санкции после завершения конфликта на Украине.

Причиной такого решения является то, что Британия не может допустить "восстановления военных возможностей России" сразу после завершения боевых действий, объяснила замминистра по делам бизнеса и торговли страны Нусрат Гани.

Ранее Великобритания ввела санкции против двух россиян, якобы связанных с хакерской группировкой Callisto, известной также как Seaborgium, Star Blizzard и Cold River. В черный список попали Андрей Коринц, якобы также известный как Алексей Догужиев, и Руслан Пеперятько, называемый сотрудником ФСБ РФ.

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