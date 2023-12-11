Фото: 123RF/erika8213

Великобритания сохранит антироссийские санкции после завершения конфликта на Украине, заявила замминистра по делам бизнеса и торговли страны Нусрат Гани, пишет ТАСС.

"Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт", – подчеркнула она в ходе своего выступления в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне.

Причиной такого решения является то, что Британия не может допустить "восстановления военных возможностей России" сразу после завершения боевых действий, уверена представитель Минторга страны.

Ранее Великобритания расширила на 17 позиций свой санкционный список в отношении Белоруссии. Туда внесли членов Верховного суда республики Игоря Любовицкого, Валентину Кулик и сотрудников прокуратуры. До этого правительство королевства включило еще 45 физических и юридических лиц в антироссийский санкционный список.



Кроме того, Лондон ввел санкции против двух граждан РФ, якобы связанных с хакерской группировкой Callisto, известной также как Seaborgium, Star Blizzard и Cold River. Так, в черный список попали Андрей Коринц, якобы также известный как Алексей Догужиев, и Руслан Пеперятько.

"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков