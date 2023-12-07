Великобритания ввела санкции против двух якобы связанных с Callisto россиян

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Великобритания ввела санкции против двух граждан РФ, якобы связанных с хакерской группировкой Callisto, известной также как Seaborgium, Star Blizzard и Cold River. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Так, в черный список попали Андрей Коринц, якобы также известный как Алексей Догужиев, и Руслан Пеперятько, называемый сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Свое решение МИД страны объяснил тем, что действия этих россиян якобы "подрывали или были направлены на подрыв стабильной и успешной работы и безопасности британских организаций и британского правительства в целом", а также "прямо или косвенно причинили или должны были причинить экономический ущерб тем, против кого они были направлены, или ущемить их коммерческие интересы".

После этого российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании на фоне обвинений в адрес Москвы якобы во вмешательстве в политический процесс Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как передает телеканал слова британского замминистра иностранных дел Лео Докерти, ФСБ якобы ставила под угрозу частные разговоры высокопоставленных государственных служащих и политиков.

Ранее сообщалось, что Австралия расширила список антироссийских санкций. В него включили еще 13 россиян. Уточняется, что под запрет на въезд в страну и заморозку возможных активов подпали некоторые руководители СК России, а также сотрудники ФСБ, Генпрокуратуры и судов.