Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России

Фото: 123RF/william87

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России, содержащимся в 12-м пакете, сообщает ТАСС.

На данный момент речь идет о расширении санкционного списка в отношении физлиц, предприятий и организаций. В частности, санкции расширили на 61 физическое лицо, а также 86 предприятий и организаций.

При этом вопрос о других санкциях швейцарское правительство рассмотрит в ближайшее время. В Берне добавили, что 12-й пакет санкций, принятый Евросоюзом, в том числе предусматривает постепенное введение запрета на импорт алмазов из России.

Отмечается, что со времени начала СВО импорт алмазов российского происхождения в Швейцарию резко сократился. Кроме того, из РФ в Швейцарию больше не импортируют природные или синтетические алмазы.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти были готовы к тому, что ЕС введет санкции, поэтому уже были разработаны варианты для обхода ограничительных мер.

Общее число введенных санкций достигло 18 772, уточнил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков