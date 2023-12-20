Суд ЕС решил не отменять санкции против Абрамовича

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Европейский суд юстиции в Люксембурге принял решение не отменять санкции Евросоюза (ЕС) в отношении бизнесмена из России Романа Абрамовича. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на решение суда.

Сам Абрамович в мае прошлого года направил иск в суд с просьбой отменить санкции, которые ввел ЕС из-за позиции бизнесмена по поводу спецоперации, проводимой Россией на Украине.

Предприниматель в марте 2022 года попал под санкции со стороны Евросоюза. Кроме того, ограничения в отношении бизнесмена также ввели в Австралии.

До этого в январе The Wall Street Journal опубликовал материал, посвященный роли Абрамовича в переговорном процессе между Россией и Украиной. По данным источника, бизнесмен принимал участие только в обсуждении обмена пленными и зерновой сделки, однако у него была возможность напрямую общаться с Владимиром Путиным.



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