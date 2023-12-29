У Москвы есть список западных активов, которые она может конфисковать в ответ – Песков

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

У Москвы есть список западных активов, которые она может конфисковать в ответ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение США изъять российские активы на 300 миллиардов долларов.

При этом он не уточнил, о каких именно активах идет речь. Песков добавил, что Россия заранее анализировала возможные ответные шаги на конфискацию Западом российских активов. Он пообещал, что РФ будет делать все исходя из своих интересов.

Представитель Кремля отметил, что "правовая теория" Штатов по конфискации российских активов не может быть законной. Она лишь подорвет доверие к США и ЕС.

"Никакая теория не может быть законной, она может быть только псевдозаконной, а главное – это будет изрядный удар по основным параметрам международной экономики. Это подорвет международную экономику, это подорвет доверие других стран, и Соединенные Штаты как такого псевдогаранта экономического, и Европейский союз", – сказал Песков.

При этом он обратил внимание на то, что Запад уже ощутил эффект бумеранга от своих же антироссийских санкций. По его словам, действия в плане объема воровства российских активов грозят еще более пагубными последствиями.

Ранее в СМИ сообщалось, что страны Евросоюза, включая ФРГ, Францию и Италию, поставили под сомнение предложение США о необходимости конфисковать замороженные активы РФ в размере более 300 миллиардов долларов.

Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что российская сторона подготовит симметричный ответ на конфискацию своих активов в Европе.

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