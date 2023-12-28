В Европе усомнились в законности конфискации российских активов – СМИ

Фото: depositphotos/infocusvideo

Страны Евросоюза, включая ФРГ, Францию и Италию, поставили под сомнение предложение США о необходимости конфисковать замороженные активы РФ в размере более 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Предложенные США варианты по заморозке российских активов должны изучить рабочие группы стран G7 на предмет правовой стороны вопроса, методов использования подобных действий и способов снижения рисков. Результат должен быть представлен на собрании Группы семи 24 февраля 2024 года. Также подчеркивалось, что соответствующую работу необходимо проводить секретно.

При этом уточняется, что в декабре на встрече министров финансов стран G7 и их заместителей, где обсуждалось данное предложение, Германия, Франция, Италия и Евросоюз заявили о необходимости оценить конфискацию российских активов с точки зрения законности.

Кроме того, представители ЕС, Великобритании и Франции отметили, что средства РФ нельзя будет получить простым путем. Они также утверждали, что российских активов не хватит для покрытия потребностей в восстановлении Украины.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что российская сторона подготовит симметричный ответ на конфискацию своих активов в Европе. До этого сообщалось, что в Германии планируют изъять некоторую часть активов России на сумму свыше 720 миллионов.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уточнил, что США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Конфискация замороженных активов РФ и продолжение военной эскалации могут стать причинами прекращения дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном, добавил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.



Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом