Запад проиграл в экономической борьбе с Россией – СМИ

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Россия выдержала санкционное давление со стороны Запада. Такое мнение высказал обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк.

"Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока", – следует из материала.

Обозреватель обратил внимание, что экономика России оказалась устойчивой перед западными санкциями. По его мнению, побеждает не тот, кто наносит удары, а тот, кто "выдержит дольше всех".

Вместе с этим Щесняк добавил, что Запад, вероятнее всего, будет продолжать "глобальную экономическую войну".

Ранее СМИ заявили, что российская экономика растет быстрее европейской. Они отметили рост промышленного производства в РФ на 7,5%, а также подчеркнули, что поддержка Владимира Путина в стране остается непоколебимой.

