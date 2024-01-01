01 января, 14:54Экономика
Запад проиграл в экономической борьбе с Россией – СМИ
Фото: depositphotos/Ruletkka
Россия выдержала санкционное давление со стороны Запада. Такое мнение высказал обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк.
"Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока", – следует из материала.
Обозреватель обратил внимание, что экономика России оказалась устойчивой перед западными санкциями. По его мнению, побеждает не тот, кто наносит удары, а тот, кто "выдержит дольше всех".
Вместе с этим Щесняк добавил, что Запад, вероятнее всего, будет продолжать "глобальную экономическую войну".
Ранее СМИ заявили, что российская экономика растет быстрее европейской. Они отметили рост промышленного производства в РФ на 7,5%, а также подчеркнули, что поддержка Владимира Путина в стране остается непоколебимой.
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