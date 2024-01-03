ЕС ввел санкции против российской компании "Алроса"

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Евросоюз включил в санкционный список российскую алмазодобывающую компанию "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в соцсети X (ранее Twitter).

"В соответствии с запретом на российские алмазы, который мы ввели в 12-м пакете санкций, Евросоюз сегодня включил в черный список "Алросу", крупнейшую компанию по добыче алмазов в мире, и ее генерального директора", – отметил он.

Как указал Боррель, санкции в отношении алмазов РФ вводятся в координации с другими странами.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти были готовы к тому, что ЕС введет санкции, поэтому уже были разработаны варианты для обхода ограничительных мер.

Кроме того, Россия расширила список представителей структур и стран Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию РФ, в ответ на новый пакет антироссийских санкций.

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