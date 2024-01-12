В Кремле согласовали меры противодействия незаконным операциям при обороте драгметаллов

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Межведомственная рабочая группа согласовала дополнительные меры для минимизации незаконных финансовых операций в сфере оборота драгоценных металлов – золота в слитках, сообщается на сайте Кремля.

"На основании аналитических материалов Росфинмониторинга и Центробанка согласованы дополнительные меры по минимизации рисков незаконных финансовых операций на территориях отдельных субъектов Российской Федерации", – указали в сообщении.

Уточняется, что заседание прошло под председательством руководителя администрации президента Антона Вайно. По итогу органам государственной власти были даны не только рекомендации для дальнейшего взаимодействия и подготовки предложений к возможному внесению изменений в законы РФ, но и конкретные поручения.

Летом 2023 года стало известно, что Минфин РФ и Росфинмониторинг разрабатывают проект закона, которым предполагается обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями.

Уточнялось, что именно операции с драгоценностями и ювелирными изделиями наиболее распространены в схемах с отмыванием денег.

На данный момент банки могут сами определить происхождение денег и направить информацию в нужные органы, если сочтут операцию подозрительной. Возможные поправки предлагают сделать это обязанностью.

Кроме того, Центробанк России ранее зафиксировал увеличение рисков, которые связаны с вложениями граждан РФ в криптоактивы, из-за запуска альтернативных биржевых площадок.

По причине ухода из РФ крупных платежных систем и действий зарубежных регуляторов по обслуживанию россиян криптопосредниками граждане России сократили покупки криптоактивов с помощью российских банковских карт почти до нуля в третьем квартале 2023 года.

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