МИД РФ сообщил о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов

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Бельгия может остаться без статуса международного центра торговли алмазами после того, как против российских драгоценных камней ввели санкции. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

По его словам, в таком случае центром в области торговли алмазами станут другие, далекие от Брюсселя страны. При этом он подчеркнул, что Бельгия все-таки пытается подстраховаться, чтобы не потерять свой статус, и предлагает расширить эмбарго на общемировой уровень.

Однако, как утверждает Студенников, в бельгийском алмазном сообществе уже открыто заявляют о потере тысячи рабочих мест и трети товарооборота. Например, мировые банки уже начинают пересматривать кредитную политику и закрывать свои отделения, оценивая алмазный бизнес в Антверпене как проблемный.

"Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов РФ и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли", – отметил он.

18 декабря 2023 года Евросоюз одобрил 12-й пакет санкций против России. В него вошли ограничения на импорт ювелирных алмазов из РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти были готовы к тому исходу событий, поэтому уже были сформированы варианты для обхода санкций.

Кроме того, Россия расширила список представителей структур и стран ЕС, которым теперь будет запрещен въезд на территорию РФ, в ответ на новый пакет антироссийских санкций.



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