Де Кроо: ЕС рассчитывает согласовать 14-й пакет санкций против РФ до конца июня

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Евросоюз рассчитывает согласовать 14-й пакет санкций против России до конца июня. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает ТАСС.

По словам Кроо, Бельгия в качестве председателя Совета ЕС работает над утверждением нового пакета.

Владимир Зеленский приехал в Бельгию 28 мая, чтобы встретиться с премьер-министром страны Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондер, а также подписать соглашение о безопасности.

До этого главы министерств иностранных дел стран Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России за "нарушения прав человека". Теперь власти ЕС смогут вводить санкции в отношении "лиц и организаций, ответственных за преследование оппозиции" в РФ.

К числу возможных ограничений относится замораживание российских активов. Также Евросоюз может запретить им въезд на территорию стран объединения. По данным СМИ, в санкционный список в рамках нового пакета ограничений будут включены около 20 лиц и организаций, действующих в России.

