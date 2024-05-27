DPA: главы МИД ЕС утвердили новый санкционный режим против России

Фото: 123RF/designer491

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России за "нарушения прав человека". Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на европейских дипломатов.

Этот режим позволит властям ЕС вводить санкции в отношении "лиц и организаций, ответственных за преследование оппозиции" в России. К числу возможных ограничений относится замораживание их активов. Также Евросоюз может запретить им въезд на территорию стран объединения.

По данным источников, в санкционный список в рамках нового пакета ограничений будут включены около 20 лиц и организаций, действующих в России. Неформально новый режим получил имя Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

Ранее сообщалось о планах Евросоюза дополнительно включить в черный список более 100 физических лиц в рамках 14-го пакета антироссийских санкций. Все они якобы имели отношение к депортации граждан Украины с занятых российскими войсками территорий, а также к производству вооружений.