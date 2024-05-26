Минфин США: Вашингтон рассматривает санкции против работающих в РФ иностранных банков

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США рассматривают возможность ужесточить санкции против иностранных банков, продолжающих свою работу в России. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью изданию Reuters.

Она не стала уточнять, о каких именно банках может идти речь, однако добавила, что ограничительные меры введут только в том случае, если для этого будет причина.

Глава американского ведомства также заявила, что работа в России создает большие риски для европейских банков.

Ранее Владимир Путин заявил, что санкции против РФ формируют некоторые проблемы и создают возможности для развития. В частности, по словам российского лидера, западные рестрикции позволили РФ восстановить утраченные компетенции в области высоких технологий.

До этого СМИ сообщали о том, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены 27 мая обсудить и утвердить 14-й пакет антироссийских санкций. По данным журналистов, новый санкционный режим в отношении России, нацеленный против физических и юридических лиц, будет назван именем Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).