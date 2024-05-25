Силуанов: незаконное использование российских активов встретит зеркальный ответ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Незаконное использование Западом российских активов встретит зеркальный ответ. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого передаются в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Вы знаете, всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков, – это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются. Сейчас идеология поменялась, и теперь никакие основы, будем так говорить, правовые основы для западных стран не действуют", – подчеркнул он.

По словам главы ведомства, у Москвы также присутствуют западные активы, замороженные средства на счетах, которые приносят доходы. Силуанов добавил, что подобные шаги приведут к аналогичному решению со стороны РФ.

21 мая страны Евросоюза одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для обеспечения Украины оружием. Совет ЕС анонсировал первое изъятие у европейских банков доходов от замороженных активов РФ в июле этого года. По словам главы МИД Бельгии Аджи Лябиб, к июлю доходы от замороженных активов РФ на военную помощь Киеву составят порядка трех миллиардов евро.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оценит последствия от решения Евросоюза изымать доходы от активов РФ. По его словам, страны ЕС понимают опасность принятия таких решений, поэтому пошли по урезанному варианту, который, по его мнению, является экспроприацией и нарушением основ мировой финансовой и экономической системы.

