Белый дом: США фактически могут ввести торговое эмбарго против РФ

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США в конечном счете могут ввести торговое эмбарго против России. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Говоря об этом, американский чиновник отметил, что история введения торговых эмбарго "не блестящая".

"Однако если рассуждать в той степени, что Россия трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины, то мы дойдем до точки, в которой де-факто и окажемся в этой (ситуации торгового эмбарго. – Прим. ред.)", – цитирует Сингха РИА Новости.

До этого Сингх заявил, что Вашингтон хочет расширить определение финансового содействия в антироссийских санкциях. Тогда же он добавил, что США изучают расширение масштабов экспортного контроля над продукцией американского происхождения.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточить санкции против иностранных банков, продолжающих свою работу в России. Она не назвала конкретные банки, однако отметила, что ограничительные меры на них распространят только в случае необходимости.

