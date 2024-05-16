США ввели санкции против двух россиян и трех компаний в РФ якобы за связи с КНДР

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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против граждан РФ Рафаэля Газаряна и Алексея Буднева, а также еще трех компаний за якобы поддерживаемые ими связи с КНДР. Об этом говорится в заявлении на сайте американского Минфина.

По версии финансового министерства, организации и физические лица якобы содействовали поставкам оружия между Москвой и Пхеньяном.



В Минфине заявили, что Газарян обвинен в том, что он помогал другому лицу, против которого уже вводились санкции за участие в якобы сделках между РФ и КНДР. В свою очередь, по версии Вашингтона, Буднев якобы поставлял в РФ военное оборудование связи, произведенное в КНДР.

В санкционный список вошла фирма "Транс КапиталЪ", так как она якобы поддерживала Газаряна, а также компания "Рафорт". Последняя, по версии США, прямо или косвенно была под контролем мужчины. Ограничения были введены и против фирмы "Технология", которой, по данным Вашингтона, владел Буднев.

Ранее Штаты внесли в санкционный список россиянина Дмитрия Белоглазова и три фирмы из РФ. По версии Минфина США, компании "Илиадис", "Распериа" и "Титул" были якобы связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской.

