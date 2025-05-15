МИД РФ предупредил об ответных шагах на санкции ЕС

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Российские власти не будут игнорировать санкции Евросоюза (ЕС) и разработают комплекс контрмер, который будет выстроен с учетом национальных интересов и благополучия россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Реакция будет следовать за каждым санкционным пакетом ЕС, приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовил 17-й пакет санкций против России. Его рассчитывают принять 20 мая. Глава евродипломатии Кая Каллас пока не раскрывает содержимое 17-го пакета санкций.

СМИ утверждают, что новые антироссийские санкции затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Если они будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300. Кроме того, под санкции подпадут 60 физических и юридических лиц.